Amazon купить за $8,45 млрд кіностудію MGM, яка володіє правами на фільми про Джеймса Бонда

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Universal Pictures

Заснована найбагатшою людиною світу Джеффом Безосом компанія Amazon домовилася про покупку голлівудської кіностудії MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), яка, зокрема, володіє правами на фільми про Джеймса Бонда. Сума угоди складе $8,45 мільярда.

Про це повідомляє Variety та йдеться у заяві на сайті Amazon.

Компанія MGM, заснована в 1924 році, доповнить Amazon Studios, яка в основному зосереджена на виробництві телевізійних програм. У спільній заяві компаній наголосили, що Amazon «допоможе зберегти спадщину MGM і її каталог фільмів», зробивши їх доступними для широкого кола глядачів.

До бібліотеки MGM входять понад 4 тисячі фільмів (наприклад, «Роккі», «Мовчання ягнят» і «Рожева пантера») і 17 тисяч телевізійних продуктів. Загалом студія виграла понад 180 «Оскарів» і 100 «Еммі».

Придбання кіностудії для Amazon стане другою найбільшою за вартістю покупкою після придбання в 2017 році мережі супермаркетів Whole Foods — за $13,7 мільярда.