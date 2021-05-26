Кабмін запропонував РНБО запровадити санкції проти 11 російських артистів. Список

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів запропонував Раді національної безпеки і оборони запровадити на три роки санкції щодо 11 російських артистів.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До переліку потрапили актори театру і кіно Володимир Вдовиченков, Жанна Еппле, Ольга Кабо, Дмитро Орлов, Олександр Петров, Євген Пронін, Євген Стичкін, Павло Трубінер, Олексій Чадов, а також співаки Анастасія Сланевська (творчий псевдонім «Слава» ) і Ярослав Сумішевський.

Уряд запропонував заборонити їм вʼїзд в Україну і не видавати візи, оскільки вони демонстрували «спеціальне порушення встановленого порядку вʼїзду на тимчасово окуповану територію Криму», а також організовували там концерти та інші публічні заходи.