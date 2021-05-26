«Київавтодор» оголосив тендер на капремонт Хрещатика за 740 мільйонів гривень

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

Комунальне підприємство «Київавтодор» оголосило тендер на капітальний ремонт вулиці Хрещатик за 740 мільйонів гривень.

Про це повідомляє «Хмарочос».

Аукціон заплановано на 30 липня. За умовами тендеру, роботи мають завершитися до кінця 2023 року. З тротуарів планують зняти плитку й натомість замінити її гранітними плитами 10 сантиметрів завтовшки. Гранітними плитами також облицюють парапети і східці, встановлять декоративні гранітні шари.

Заплановано капітальний ремонт двох підземних переходів на розі Хрещатика та Прорізної та біля Майдану Незалежності. На окремих виходах будуть передбачені підйомники для людей з інвалідністю.

Видання зазначає, що до переліку робіт також входить заміна освітлення, водовідведення, благоустрій та озеленення. Серед дерев згадується лише каштан.