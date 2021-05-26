ДФС прийшла з обшуками до Черкаської міськради через схему несплати податків. Збиток оцінений у 35 млн гривень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Державна фіскальна служба проводить обшуки в Черкаській міській раді у справі про ухилення від сплати податків при здачі в оренду комунального майна.
Про це повідомляє пресслужба ДФС.
У службі заявляють, що викрили схему міської ради та низки комунальних підприємств, яка діяла з 2017 року. За нею посадові особи міськради та підприємств отримували «вигоду для себе і третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем».
«Комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання доходів загальним фондом міського бюджету на суму близько 35 млн грн», — йдеться у повідомленні фіскалів.
Податківці вилучають документи про оренду комунального майна та чорнові записи.
- Раніше ДФС провела в Києві понад 30 обшуків в рамках розслідування кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків. Вони розслідують збитки на понад 100 мільйонів гривень. Мер Києва обшуки називає тиском на столичну владу з боку Офісу президента.
- До цього ДФС викрила на несплаті податків підприємство, яке неодноразово вигравало тендери у «Великому будівництві».