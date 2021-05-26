ДФС прийшла з обшуками до Черкаської міськради через схему несплати податків. Збиток оцінений у 35 млн гривень

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Державна фіскальна служба проводить обшуки в Черкаській міській раді у справі про ухилення від сплати податків при здачі в оренду комунального майна.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

У службі заявляють, що викрили схему міської ради та низки комунальних підприємств, яка діяла з 2017 року. За нею посадові особи міськради та підприємств отримували «вигоду для себе і третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем».

«Комунальні підприємства та бюджетні установи міста не перераховували до міського бюджету кошти від оренди майна, яке належить до комунальної власності, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді недоотримання доходів загальним фондом міського бюджету на суму близько 35 млн грн», — йдеться у повідомленні фіскалів.

Податківці вилучають документи про оренду комунального майна та чорнові записи.