Мінʼюст виставив на продаж колонію в Одесі. Два роки тому там стався масштабний бунт вʼязнів та пожежа

Новини

Гіманов Олександр / УНІАН

Фонд державного майна та Міністерство юстиції виставили на продаж комплекс Південної виправної колонії № 51.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Стартова вартість — 223 мільйони гривень. Комплекс розташований на 6 гектарах землі, до нього підведені комунікації. «Колонія не використовується за призначенням з весни 2019 року після бунту увʼязнених та знищення більшості приміщень пожежею», — пояснив міністр.

27 травня 2019 року в колонії почався бунт під час проведення планового обшуку. 200 вʼязнів напали та побили 15 працівників установи, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. На території вʼязниці почалася пожежа, внаслідок якої знищено значну частину об’єктів інфраструктури та інше майно установи.