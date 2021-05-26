Минюст выставил на продажу колонию в Одессе. Два года назад там произошел масштабный бунт заключенных и пожар

Фонд государственного имущества и Министерство юстиции выставили на продажу комплекс Южной исправительной колонии № 51.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Стартовая стоимость — 223 миллиона гривен. Комплекс расположен на 6 гектарах земли, к нему подведены коммуникации. «Колония не используется по назначению с весны 2019 года после бунта заключенных и уничтожения большинства помещений пожаром», — пояснил министр.

27 мая 2019 года во время проведения планового обыска в колонии начался бунт. 200 заключенных напали и избили 15 сотрудников учреждения, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. На территории тюрьмы начался пожар, который уничтожил значительную часть объектов инфраструктуры и другое имущество учреждения.