Минюст выставил на продажу колонию в Одессе. Два года назад там произошел масштабный бунт заключенных и пожар

Фонд государственного имущества и Министерство юстиции выставили на продажу комплекс Южной исправительной колонии № 51.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.
Стартовая стоимость — 223 миллиона гривен. Комплекс расположен на 6 гектарах земли, к нему подведены коммуникации. «Колония не используется по назначению с весны 2019 года после бунта заключенных и уничтожения большинства помещений пожаром», — пояснил министр.
27 мая 2019 года во время проведения планового обыска в колонии начался бунт. 200 заключенных напали и избили 15 сотрудников учреждения, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. На территории тюрьмы начался пожар, который уничтожил значительную часть объектов инфраструктуры и другое имущество учреждения.
- В администрации Государственной уголовно-исполнительной службы заявили, что бунт начался во время этапирования в другие учреждения шести осужденных во главе с так называемым «смотрящим». Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что предварительной причиной бунта в одесской колонии стали обыски, которые проводили у осужденных.