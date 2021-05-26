На ключовому маршруті поставок нафти знайшли військову базу
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
На острові Маюн у Баб-ель-Мандебській протоці, який розташований на ключовому маршруті поставок нафти і комерційних вантажів, виявили військову базу зі злітно-посадковою смугою.
Про це пише Associated Press.
Кому належить база — невідомо, але за оцінками експертів і представників визнаного уряду Ємену база може належати Обʼєднаним Арабським Еміратам. Вона дозволяє легко наносити авіаудари по материковому Ємену, а також вести будь-які операції у Східній Африці, Червоному морі та Аденській затоці.
«Схоже, що це довгострокова стратегічна мета — встановити постійну присутність. Можливо, ідеться не тільки про війну в Ємені — ситуацію із судноплавством слід розглядати як ключову», — заявив представник компанії Janes Джеремі Бінні.
Судячи зі супутникових знімків, на Маюн триває будівництво. На ньому вже є смуга завдовжки до 3 кілометрів і кілька бункерів.
- Біля входу в Червоне море торгові судна і військові кораблі часто стають ціллю атак хуситів (рух «Ансар Алла»). ОАЕ разом із Саудівською Аравією є ключовими учасниками арабської коаліції з боротьби з єменськими хуситами, яких підтримує Іран.