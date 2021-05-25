ЦВК оскаржила скасування протоколу про обрання Вірастюка нардепом

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Пресслужба партії «Слуга народу»

Центральна виборча комісія оскаржила рішення Верховного суду, який скасував протокол ЦВК про визнання переможцем виборів до Верховної Ради в окрузі № 87 кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка.

Про це повідомили у пресслужбі ЦВК.

«Сьогодні після детального опрацювання рішення Верховного суду комісія подала апеляційну скаргу на це рішення», — додали у ЦВК.

У комісії стверджують, що «немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму» для розв’язання ситуації на 87 окрузі. «У такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду», — вважають у ЦВК.

Зазначимо, раніше громадська мережа «ОПОРА» пояснювала, що у разі подання апеляції з боку ЦВК або команди Вірастюка справу переглядатиме Велика палата Верховного суду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати буде остаточним.