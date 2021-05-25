Троє осіб з санкційного списку оскаржують рішення РНБО в Окружному адмінсуді Києва
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Пресслужба Окружного адміністративного суду Києва
Троє осіб, проти яких Рада національної безпеки і оборони 14 травня запровадила санкції, — Адлан Ясагов, Магомед Шаіпов та Муслім Ідрісов оскаржують це рішення у Окружному адмінсуді Києва.
Про це повідомили у пресслужбі суду.
Вони просять ОАСК зупинити дію рішення РНБО про санкції у частині застосування обмежувальних заходів відносно них. Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав для забезпечення позову.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров напередодні заявив, що серед фізичних осіб, які потрапили до списку санкцій РНБО, є воїни, які захищали Україну. «Не знаю, якими мотиваціями керувалися укладачі списку […], але в нього включено як мінімум три людини, яких я знаю з 2015 року як воїнів — захисників Української держави», — наголосив Чубаров.
За його словами, серед них командир батальйону імені шейха Мансура та його соратники. Одне з прізвищ, яке назвав Чубаров, — це Муслім Ідрісов, який і оскаржує рішення РНБО у суді.
- Нагадаємо, 14 травня РНБО ухвалила рішення запровадити санкції проти низки людей. 21 травня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО.
- Загалом до санкційного списку потрапили 674 особи і 138 компаній, серед них 557 злодіїв у законі та 111 кримінальних авторитетів. Також серед тих, проти кого ввели санкції, — ватажки «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник і так званий «глава» окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов.