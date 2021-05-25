В Україні зафіксували трохи більше ніж 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Barcroft Media / Contributor / Getty Images
Протягом доби в Україні виявили 2 608 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед тих, хто захворів, — 8 129 дітей та 76 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
Ускладнення хвороби призвели до смерті 249 жителів України. Побороти COVID-19 змогли 17 504 людини.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.
Таким чином, з початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 186 463 людини, померли від ускладнень хвороби — 49 685. Одужали 1 975 064 жителі країни.
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