Мальта оголосила, що стала першою країною ЄС із колективним імунітетом до коронавірусу

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Japanexperterna.se / Flickr

У Міністерстві охорони здоров’я Мальти заявили, що країна стала першою у Європейському Союзі, де сформовано колективний імунітет до коронавірусу — 70% дорослого населення зробили принаймні одне щеплення.

Про це повідомляє Reuters.

Глава МОЗ Мальти Кріс Ферне також уточнив, що майже половина дорослого населення країни (близько 42%) вже отримала дві дози вакцини проти коронавірусу. Міністр наголошує, що щеплення у країні роблять «кожні п’ять секунд».

Він також зазначив, що громадяни, які пройшли повну вакцинацію, з липня не будуть зобовʼязані носити захисні маски на вулиці. Однак носіння для них залишиться ще обовʼязковим у приміщеннях.

На Мальті, населення якої становить близько пів мільйона осіб, з початку пандемії коронавірусу виявили понад 30 тисяч випадків коронавірусу.

З 24 травня у країні послабили карантинні обмеження — дозволили відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжили до півночі (раніше вони могли працювати до 17:00).