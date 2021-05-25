Мальта оголосила, що стала першою країною ЄС із колективним імунітетом до коронавірусу
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Japanexperterna.se / Flickr
У Міністерстві охорони здоров’я Мальти заявили, що країна стала першою у Європейському Союзі, де сформовано колективний імунітет до коронавірусу — 70% дорослого населення зробили принаймні одне щеплення.
Про це повідомляє Reuters.
Глава МОЗ Мальти Кріс Ферне також уточнив, що майже половина дорослого населення країни (близько 42%) вже отримала дві дози вакцини проти коронавірусу. Міністр наголошує, що щеплення у країні роблять «кожні п’ять секунд».
Він також зазначив, що громадяни, які пройшли повну вакцинацію, з липня не будуть зобовʼязані носити захисні маски на вулиці. Однак носіння для них залишиться ще обовʼязковим у приміщеннях.
На Мальті, населення якої становить близько пів мільйона осіб, з початку пандемії коронавірусу виявили понад 30 тисяч випадків коронавірусу.
З 24 травня у країні послабили карантинні обмеження — дозволили відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжили до півночі (раніше вони могли працювати до 17:00).
- Зазначимо, Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які були вакциновані препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm. Російських вакцин серед них немає.
- З 15 червня у країнах Європейського Союзу діятимуть санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та інші дані для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.