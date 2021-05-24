Голова МОЗ Ляшко: В планах за літо закінчити вакцинацію 5 млн українців, через 100 днів звіт про роботу

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Новопризначений міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що за це літо планує добитися вакцинації 5 млн українців двома дозами (повністю вакцинувати від коронавірусу) або ж зробити 10 млн щеплень.

Про це він розповів в інтервʼю «Лівому берегу».

Для цього в країні відкриють більше центрів вакцинації, але це буде відбуватися з урахуванням кількості вакцин. За словами Ляшка, він уже переглянув всі контракти і поставки вакцин, а найближчим часом отримає ще аналітику від закупівельних організацій.

«Я вже розпочав процес перемовин про перенесення постачань із четвертого кварталу 2021 року на літні місяці. Плюс ведуться перемовини з компаніями, з якими раніше активних перемовин не було, про пріоритетність постачань влітку», — заявив міністр.

Також Ляшко зазначив, що через 100 днів роботи представить свої результати, від яких буде залежати його подальша робота міністром.

«Через 100 днів моєї роботи буду виходити на пресбрифінг, прийду на засідання фракції [«Слуга народу»] і буде прийматися рішення, чи я виконав обіцяне і чи працюю далі. Я не тримаюся за крісло, я серйозно кажу, що прийшов виконати поставлену мету – змінити систему охорони здоров’я», — сказав Ляшко.