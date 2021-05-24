Простір для футболу, йоги й танців. У Києві на ВДНГ почали облаштовувати урбан-парк
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Гонтар Володимир / УНІАН
У Києві на ВДНГ почали облаштовувати урбан-парк — простір для занять спортом та проведення заходів. Про це «Бабелю» розповіли у пресслужбі ВДНГ.
У парку буде бетонний скейт-парк, майданчики для вуличних видів футболу, баскетболу, танців, воркауту й паркуру, клаймбінгу (альпінізм), дитячі урбан-локації та столи для тенісу. Усі вони будуть безкоштовні для відвідування.
Крім тренувань, в урбан-парку планують регулярно проводити батли та джеми вуличних культур. Також там буде Street Culture Hub — він має обʼєднати спільноту вуличних культур разом із атлетами, артистами та різноманітними командами.
Під час проєктування спілкувалися зі спортсменами, аби зрозуміти їхні потреби — як у спорті, так і сервісі (паркінги, роздягальні). Так, до прикладу, вони розповіли, що мʼячі не повинні потрапляти на бігову доріжку, шумний скейт-парк не має заважати йогам, щоб роллерам було де кататись і водночас вони не збивали пішоходів.
Фінальну концепцію спортивного кластера ВДНГ представлять у червні цього року. Зараз усі, хто бажає в майбутньому займатися спортом на ВДНГ, можуть залишити побажання.
Цей проєкт передбачений у національній програмі «Здорова Україна», який ініціював президент. Майбутній урбан-парк — це частина концепції спортивного кластера, що з’явиться на ВДНГ.