Індія третьою у світі перетнула межу у 300 тисяч померлих від коронавірусу

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Ninian Reid / Flickr

В Індії протягом минулої доби від наслідків COVID-19 померли 4 454 людини. Таким чином, число летальних випадків унаслідок зараження коронавірусом у країні становить 303 720.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними Університету Джонса Гопкінса, Індія стала третьою країною у світі, в якій кількість жертв коронавірусу перетнула позначку у 300 тисяч. Так, у США від початку пандемії від чи з COVID-19 померли 589,9 тисячі, а у Бразилії 449,1 тисячі людей.

Протягом останньої доби в Індії зареєстрували 222 315 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом з початку епідемії у країні виявили близько 27 мільйонів випадків інфікування. Місцеві експерти вважають, що реальні дані значно більші, оскільки не всім людям вдається звернутись до лікарів, які й звітують перед владою.