В Україні за добу 1,3 тисячі нових хворих на коронавірус. Одужали майже 7 тисяч людей

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В Україні за добу 23 травня виявили 1 334 нові випадки коронавірусу, зокрема у 86 дітей та 21 медика. Про це Міністерство охорони здоровʼя повідомило у Facebook.

Найбільше нових випадків виявили у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), Києві (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Також за минулу добу шпиталізували 1 019 людей, померли 68 хворих, а одужали 6 999.

Загалом з початку пандемії в Україні виявили 2 183 855 випадків коронавірусу, одужали 1 957 560 людей, а померли 49 436.

Також відомо, що за минулу добу зробили 1 325 щеплень. Загалом від початку вакцинації ввели 1 054 139 доз (одну отримали 978 352 особи, дві — 75 787).