Ізраїль з 1 червня скасовує всі карантинні обмеження на зібрання

Новини

nafrenkel88 / Flickr

Ізраїль з 1 червня знімає обмеження на збори та більше не буде вимагати докази вакцинації для пропуску в певні місця. У країні майже зник коронавірус після вдалої кампанії з вакцинації.

Про це повідомляє The Times of Israel.

З 1 червня скасують так звані системи Purple Badge і Green Pass, а це означає, що від ізраїльтян більше не вимагатимуть доказів вакцинації для входу в різні заклади, а обмеження щодо кількості людей у магазинах, ресторанах та інших місцях будуть зняті. На збори у приміщенні або на вулиці теж більше не буде обмежень.

Міністр охорони здоровʼя Юлій Едельштейн додав, що вимога носити маски у приміщенні діятиме щонайменше протягом наступних двох тижнів. Правила, що регулюють міжнародні поїздки, теж залишаються незмінними і потенційно можуть бути посилені, щоб запобігти появі у країні нових штамів.

«Ізраїль повертається до рутини. Менш як шість місяців тому ми почали кампанію з вакцинації. Завдяки відмінній роботі співробітників системи охорони здоровʼя ми провели найкращу у світі кампанію», — наголосив Едельштейн.

Але, за його словами, МОЗ працює над тим, аби зберегти у країні низький рівень захворюваності. Якщо станеться спалах коронавірусу, країна повернеться до обмежень. Аби цього уникнути, Едельштейн закликав ізраїльтян не їздити у країни з високим рівнем захворюваності та дотримуватися правил дистанціювання, перебуваючи за кордоном.

Ізраїль і вакцинація

За даними Міністерства охорони здоровʼя, понад 5,1 мільйона ізраїльтян отримали обидві дози вакцини, і 92% ізраїльтян віком від 50 років повністю вакциновані.

Рівень захворюваності у країні залишається низьким, попри відновлення роботи більшої частини економіки та навчання у школах. Так, завдяки швидким темпам вакцинації Ізраїль зміг знизити кількість нових хворих з 8 600 до 27. У розпал пандемії у країні було 88 тисяч активних хворих і 1 228 серйозних випадків. Зараз налічується 510 активних інфекцій і 59 осіб у важкому стані.

Водночас у лікарнях немає жодного пацієнта із коронавірусом та жодного медика, який перебуває на карантині після контакту із хворим.

Правила вʼїзду в Ізраїль для українців: потрібно заздалегідь подати заявку на вʼїзд до Ізраїлю в ізраїльську дипломатичну або консульську установу. Вʼїзд до Ізраїлю дозволений лише в тому випадку, якщо є негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття у країну. Після прибуття необхідно буде здати додатковий ПЛР-тест. Ця вимога поширюватиметься також на тих, хто має сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або документ про одужання. Детальніше тут.