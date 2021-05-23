У Балтійському морі судно «Фортуна» продовжило будівництво газопроводу «Північний потік — 2»

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Російське судно-трубоукладач «Фортуна» продовжило прокладати газопровід «Північний потік — 2» в Балтійському морі.

Про це заявив представник компанії-оператора Nord Stream 2 AG, пише Zeit.

«Фортуна» наразі працює у водах Німеччини згідно з наявними дозволами і заявами влади», — розповів він.

Зазначимо, раніше Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії розпорядилося негайно дозволити будівництво двокілометрової ділянки у виключній економічній зоні Німеччини.