У Балтійському морі судно «Фортуна» продовжило будівництво газопроводу «Північний потік — 2»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Російське судно-трубоукладач «Фортуна» продовжило прокладати газопровід «Північний потік — 2» в Балтійському морі.
Про це заявив представник компанії-оператора Nord Stream 2 AG, пише Zeit.
«Фортуна» наразі працює у водах Німеччини згідно з наявними дозволами і заявами влади», — розповів він.
Зазначимо, раніше Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії розпорядилося негайно дозволити будівництво двокілометрової ділянки у виключній економічній зоні Німеччини.
- Компанія Nord Stream 2 AG заявляє, що будівництво газопроводу вже завершено на 94% і «залишилося прокласти близько 120 кілометрів у водах Данії та трохи понад 30 кілометрів у водах Німеччини».
- Подальшому будівництву російського морського трубопроводу «Північний потік — 2» заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія отримає можливість постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших світових страхових компаній.