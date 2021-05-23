Україною пройдуть сильні дощі — синоптики оголосили штормове попередження
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Гонтар Володимир / УНІАН
У понеділок, 24 травня, в західних, північних та центральних областях України очікуються зливи.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий) пройдуть вночі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Також зливи не оминуть Київщину і Київ зокрема.
Вдень 24 травня рясні дощі прогнозують на Полтавщині та Сумщині.
- Раніше синоптики попередили, що у вихідні та на початку наступного тижня в Україні очікується нестійка погода — від +15 °С до + 28 °С, дощі будуть переважно локальними. Згідно з прогнозом, пляжна погода з температурою до +28 °С буде тільки на сході та частково півдні України.