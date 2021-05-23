Україною пройдуть сильні дощі — синоптики оголосили штормове попередження

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Гонтар Володимир / УНІАН

У понеділок, 24 травня, в західних, північних та центральних областях України очікуються зливи.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий) пройдуть вночі у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Також зливи не оминуть Київщину і Київ зокрема.

Вдень 24 травня рясні дощі прогнозують на Полтавщині та Сумщині.