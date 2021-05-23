У Києві на пішохідно-велосипедному «мосту Кличка» знову замінили скло

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Facebook / Комунальна корпорація «Київавтодор»

У Києві після ремонту повністю відкрили для відвідувачів пішохідно-велосипедний міст, який зʼєднує парки «Володимирська гірка» і «Хрещатий».

Про це повідомили у пресслужбі комунальної корпорації «Київавтодор».

«Одне із найкращих оглядових місць на столицю — Володимирський пішохідно-велосипедний міст — повністю відкрито для відвідувачів», — йдеться у повідомленні.

За даними комунальників, під час ремонту зробили герметизацію і змонтували захисну обойму (захист стиків зі склопакетом), також було замінено пошкоджений верхній шар скла на мосту.

«За технологією на споруді влаштовано триплекси — тришарові склопакети», — зауважили в «Київавтодорі».

Окрім цього, у корпорації попередили, що найближчим часом — улітку — почнуть ремонтувати бруківку на Володимирському узвозі.