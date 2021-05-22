Китайський марсохід почав вивчати Червону планету

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NASA / JPL-Caltech

Китайський марсохід з дистанційним управлінням, який приземлився на Марсі тиждень тому, вийшов зі своєї посадкової капсули на поверхню планети. Це робить Китай другою країною після США, яка управляє там всюдиходом.

Про це повідомляє BBC.

Китайський марсохід Zhurong («Журонг») повинен вивчити ґрунт і атмосферу на поверхні планети. Він також буде шукати ознаки життя, включно з будь-якими підземними водами або льодом.

Марсохід розробили для роботи протягом 92 земних днів, він буде ділитися своїми даними через орбітальний апарат. Науковці сподіваються отримати топографічні дані, інформацію про рельєф, навколишнє середовище, а також дані радара, що виявляє марсіанські надра.

Шестиколісний робот на сонячній енергії вагою 240 кг буде досліджувати Рівнину утопію — велику територію в північній півкулі планети, яка шириною більше 3 тисяч км і утворилась у результаті зіткнення на початку історії Марса. Дистанційне зондування із супутників вказує на наявність там на глибині значних запасів льоду.

Zhurong на Марс доставили у рамках місії Tianwen-1, яка має одразу два завдання — доставити орбітальний апарат і марсохід. Головна відмінність китайського марсохода від американського — радіолокаційна станція підповерхневого зондування. Такий прилад на Марс ще ніхто не доправляв. Сенс його застосування в тому, щоб «зазирнути» на десятки метрів углиб планети і зрозуміти місцеву геологічну будову, а також розподіл скельних порід, ґрунту і льоду.

Китай став другою країною — після Америки — яка успішно посадила зонд на поверхню Марсу й експлуатуватиме його протягом значного періоду часу. Однак це вже не перша спроба Китаю потрапити на Марс. У 2011 році була спроба спільного з Росією запуску. Але тоді ракета впала в Тихий океан.