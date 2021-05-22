Бойовики обстріляли з міномета Піски — і влучили у житловий будинок

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Facebook / Операція об'єднаних сил

Уранці 22 травня бойовики обстріляли із забороненого міномета приватний будинок у селищі Піски Донецької області. Про це штаб Операції обʼєднаних сил повідомив у Facebook.

О 06:55 у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибухова хвиля вирвала ворота та пошкодила огорожу. Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися, що сталося, і саме цим урятував собі життя — адже наступна міна влучила в будинок, пробила дах та здетонувала на горищі. Внаслідок цього зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати будинку.

Про всі порушення режиму припинення вогню українська сторона проінформувала ОБСЄ.