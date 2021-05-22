Авіакомпанія Air India зазнала кібератаки — хакери отримали доступ до даних 4,5 мільйона клієнтів

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Wikipedia / Himmat Rathore

Індійська національна авіакомпанія Air India зазнала масштабної кібератаки, внаслідок якої зловмисники викрали дані понад 4,5 мільйона клієнтів.

Про це пише ВВС.

За даними видання, скомпрометовані дані були зареєстровані між 26 серпня 2011 року та 20 лютого 2021 року. Йдеться про номери паспортів клієнтів та їхні квитки, а також дані кредитних карток.

При цьому Air India заявила, що дані безпеки кредитних карток — номери CVV або CVC — не зберігалися на сервері. Поки невідомо, хто стояв за кібернападом. Авіакомпанія попросила усіх клієнтів змінити паролі для облікових записів на своєму вебсайті.