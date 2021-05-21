ВООЗ: Число смертей від коронавірусу може сягати 8 мільйонів, хоча офіційно — 3

Новини

Gianluca Panella / Stringer / Getty Images

Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомляє, що від коронавірусу померли щонайменше 6—8 мільйонів людей, хоча в її офіційній статистиці вказано трохи понад 3 мільйони.

Про це повідомляє Reuters.

«Це число [смертей від коронавірусу] справді у два-три рази більше. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що кількість померлих можна оцінити від 6 до 8 мільйонів», — сказала на брифінгу Саміра Асма, заступник Генерального директора ВООЗ у відділі даних і аналітики.

В офіційному звіті ВООЗ загальна кількість смертей від пандемії у 2020 році становить не менше 3 мільйонів. Водночас організація вказала на відсутність надійних систем реєстрації смертей у багатьох країнах. Також зазначається, що багато людей помирали від коронавірусу ще до того, як здали тест.

Аналітик даних ВООЗ Вільям Мсембурі пояснив, що в ці 6—8 мільйонів включили приблизну кількість незареєстрованих смертей та тих пацієнтів, хто просто не звертається по допомогу до лікарів (через недовіру до них або проблеми з мобільністю) та інші фактори.

Навіть у регіонах з відносно надійними системами звітності заниження кількості смертей є цілком можливим. За оцінками ВООЗ, у 2020 році в Європейському регіоні померло від 1,1 до 1,2 мільйона людей — хоча офіційно 600 тисяч. У Північній і Південній Америці офіційна кількість смертей — 900 тисяч, а фактично може бути 1,5 мільйона.