ВООЗ: Число смертей від коронавірусу може сягати 8 мільйонів, хоча офіційно — 3
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Gianluca Panella / Stringer / Getty Images
Всесвітня організація охорони здоровʼя повідомляє, що від коронавірусу померли щонайменше 6—8 мільйонів людей, хоча в її офіційній статистиці вказано трохи понад 3 мільйони.
Про це повідомляє Reuters.
«Це число [смертей від коронавірусу] справді у два-три рази більше. Я думаю, можна з упевненістю сказати, що кількість померлих можна оцінити від 6 до 8 мільйонів», — сказала на брифінгу Саміра Асма, заступник Генерального директора ВООЗ у відділі даних і аналітики.
В офіційному звіті ВООЗ загальна кількість смертей від пандемії у 2020 році становить не менше 3 мільйонів. Водночас організація вказала на відсутність надійних систем реєстрації смертей у багатьох країнах. Також зазначається, що багато людей помирали від коронавірусу ще до того, як здали тест.
Аналітик даних ВООЗ Вільям Мсембурі пояснив, що в ці 6—8 мільйонів включили приблизну кількість незареєстрованих смертей та тих пацієнтів, хто просто не звертається по допомогу до лікарів (через недовіру до них або проблеми з мобільністю) та інші фактори.
Навіть у регіонах з відносно надійними системами звітності заниження кількості смертей є цілком можливим. За оцінками ВООЗ, у 2020 році в Європейському регіоні померло від 1,1 до 1,2 мільйона людей — хоча офіційно 600 тисяч. У Північній і Південній Америці офіційна кількість смертей — 900 тисяч, а фактично може бути 1,5 мільйона.
- Дані Університету Джонса Гопкінса свідчать, що станом на 21 травня у світі з початку пандемії зафіксували понад 165 мільйонів хворих на коронавірус і зробили понад 1,5 мільярда щеплень.