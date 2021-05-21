Netflix може почати виробництво власних відеоігор
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Thibault Penin / Unsplash
Стримінговий сервіс Netflix розпочав шукати керівника для контролю за розвитком напрямку відеоігор. Імовірно, компанія вирішила вийти за рамки свого традиційного бізнесу.
Про це повідомляє The Information з посиланням на джерела.
Деталі стратегії компанії поки невідомі. За словами співрозмовників видання, за останні декілька тижнів Netflix запропонував приєднатися до сервісу кільком представникам ігрової індустрії.
Раніше сервіс вже робив крок у цьому напрямку — у 2017 році компанія разом зі сторонніми розробниками створила гру за мотивами свого серіалу «Дивні дива». Тепер же розглядає можливість збільшити інвестиції в цю галузь.
Netflix, за даними співрозмовників видання, розглядає варіант продажу наборів ігор за передплатою, як Apple Arcade.
- Netflix у квітні додала кнопку випадкового вибору фільмів для користувачів, які не можуть визначитися з вибором. А у січні почала тестувати функцію таймера, який буде зупиняти відео через заданий проміжок часу. До цього Netflix пообіцяла щотижня випускати нові фільми.
- Американський журнал Time, який з 1999 року складає список найвпливовіших людей світу, цього року вперше представив список 100 найвпливовіших компаній. Netflix — у рейтингу інноваторів.