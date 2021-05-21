Netflix може почати виробництво власних відеоігор

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Стримінговий сервіс Netflix розпочав шукати керівника для контролю за розвитком напрямку відеоігор. Імовірно, компанія вирішила вийти за рамки свого традиційного бізнесу.

Про це повідомляє The Information з посиланням на джерела.

Деталі стратегії компанії поки невідомі. За словами співрозмовників видання, за останні декілька тижнів Netflix запропонував приєднатися до сервісу кільком представникам ігрової індустрії.

Раніше сервіс вже робив крок у цьому напрямку — у 2017 році компанія разом зі сторонніми розробниками створила гру за мотивами свого серіалу «Дивні дива». Тепер же розглядає можливість збільшити інвестиції в цю галузь.

Netflix, за даними співрозмовників видання, розглядає варіант продажу наборів ігор за передплатою, як Apple Arcade.