САП: Із підозрюваного експосадовця ПриватБанку Яценка зняли електронний браслет через проблеми з мобільним зв’язком у будинку

Новини

Владимир Яценко / Facebook

У будинку ексзаступника голови правління ПриватБанку Володимира Яценка, підозрюваного у розкраданні 136 мільйонів гривень, був відсутній сигнал GPS та GSM-покриття, тому з нього вирішили зняти електронний браслет.

Про це заявила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, пише «Радіо Свобода».

«Відповідно до висновку технічної можливості застосування електронного засобу контролю за місцем проживання вказаного підозрюваного, який нам надала Національна поліція України, у будинку вказаної особи був відсутній сигнал GPS та GSM-покриття», — розповіла вона.

За словами Постолюк, через це у роботі пристрою були перебої, а на стаціонарний пункт моніторингу надходили безпідставні сигнали тривоги. Тому прокуратура вирішила не клопотати про зобов’язання носити засіб електронного контролю.