Нардеп Кива відреагував на позов САП щодо жомової ями: Спокійно піду в суд

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Гонтар Володимир / УНІАН

Нардеп «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива назвав необґрунтованими вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яка просить суд стягнути з нього 1,2 мільйона гривень доходу, отриманих ним за здачу в оренду жомової ями.

Про це Кива заявив в коментарі «Радіо Свобода».

Депутат стверджує, що для нього була новиною інформація від САП, що жомова яма йому не належить.

«На момент укладення договорів оренди майно було задеклароване і з отриманого прибутку були сплачені всі податки. Тому порушення закону там не було. Сьогодні ми бачимо, що САП висуває мені порушення в тому, що нібито жомова яма мені не належить. І це для мене було новиною, коли я раптом побачив, що та сумнозвісна жомова яма [...] перестала мені належати. І як добропорядний громадянин я вже звернувся до суду для встановлення істини і першу інстанцію вже виграв», — сказав депутат.

Кива називає дії САП «черговою комбінацією влади, яка б’ється в істерії і шукає будь-яку можливість для кримінального переслідування опозиційних політиків». «Я спокійно піду в суд і готовий відстоювати свою позицію. Я закону не порушував», — резюмував нардеп.