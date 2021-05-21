Європейський інвестиційний банк надасть Україні €50 мільйонів на вакцинацію від коронавірусу

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Європейський інвестиційний банк виділить Україні €50 мільйонів допомоги для забезпечення вакцинації від коронавірусу.

Про це у Верховній Раді повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«У постанові [про заходи щодо боротьби з коронавірусом] йдеться, що ми повинні вакцинувати 40% за кошти держбюджету. Ми всіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо абсолютно безкоштовно. Дякую народним депутатам за достатне виділення коштів, а саме 10 мільярдів гривень з державного бюджету», — зазначив він.

Також Шмигаль підкреслив, що Україна залучить кошти від Всесвітнього банку та Європейського інвестиційного банку. Всесвітній банк дасть Україні $90 мільйонів доларів, а Європейський банк — €50 мільйонів.