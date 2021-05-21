Європейський інвестиційний банк надасть Україні €50 мільйонів на вакцинацію від коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Pixabay
Європейський інвестиційний банк виділить Україні €50 мільйонів допомоги для забезпечення вакцинації від коронавірусу.
Про це у Верховній Раді повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«У постанові [про заходи щодо боротьби з коронавірусом] йдеться, що ми повинні вакцинувати 40% за кошти держбюджету. Ми всіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо абсолютно безкоштовно. Дякую народним депутатам за достатне виділення коштів, а саме 10 мільярдів гривень з державного бюджету», — зазначив він.
Також Шмигаль підкреслив, що Україна залучить кошти від Всесвітнього банку та Європейського інвестиційного банку. Всесвітній банк дасть Україні $90 мільйонів доларів, а Європейський банк — €50 мільйонів.
- 20 травня в Україні зробили перший мільйон щеплень від коронавірусу. Першу дозу отримали 964 тисячі українців, а завершили вакцинацію — 48 тисяч.
- Національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всіх українців прищеплять державним коштом. Цей план складається з пʼяти етапів. На останньому вакцинують усіх, хто не потрапляє до груп ризику.