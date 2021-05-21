У Twitter через три роки повернули верифікацію акаунтів. Її зупинили через ультраправого активіста

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Компанія Twitter через три роки відновила в своїй соцмережі верифікацію акаунтів. Протягом кількох тижнів у всіх користувачів зʼявиться кнопка отримання синьої галочки на вкладці «Налаштування облікового запису».

У блозі Twitter зазначено, що приймати заявки на верифікацію почали 20 травня.

Компанія ввела нову політику з більш «прозорими критеріями перевірки користувачів» і почала видаляти галочки з профілів, які не відповідають новим правилам.

Тепер підтвердити свій акаунт можуть тільки представники урядів, компаній, брендів, організацій, ЗМІ, громадські діячі, активісти, музиканти, спортсмени і блогери. Компанія незабаром додасть до списку вчених і релігійних лідерів.

Twitter буде більш скрупульозно перевіряти акаунти. Для отримання галочки обліковий запис повинен бути повним (імʼя, аватарка, підтверджена пошта або номер телефону) і активним мінімум пів року.