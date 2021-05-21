У Twitter через три роки повернули верифікацію акаунтів. Її зупинили через ультраправого активіста
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Компанія Twitter через три роки відновила в своїй соцмережі верифікацію акаунтів. Протягом кількох тижнів у всіх користувачів зʼявиться кнопка отримання синьої галочки на вкладці «Налаштування облікового запису».
У блозі Twitter зазначено, що приймати заявки на верифікацію почали 20 травня.
Компанія ввела нову політику з більш «прозорими критеріями перевірки користувачів» і почала видаляти галочки з профілів, які не відповідають новим правилам.
Тепер підтвердити свій акаунт можуть тільки представники урядів, компаній, брендів, організацій, ЗМІ, громадські діячі, активісти, музиканти, спортсмени і блогери. Компанія незабаром додасть до списку вчених і релігійних лідерів.
Twitter буде більш скрупульозно перевіряти акаунти. Для отримання галочки обліковий запис повинен бути повним (імʼя, аватарка, підтверджена пошта або номер телефону) і активним мінімум пів року.
- У Twitter прибрали верифікацію в листопаді 2017 роки після підтвердження профілю ультраправого активіста Джейсона Кесслера і скандалу щодо цього. Користувачі звинуватили Twitter у схваленні позиції Кесслера, хоча компанія запевняла, що галочка підтверджує тільки особу. У 2017 році Кесслер організував марш «Обʼєднаних правих» в Шарлоттсвіллі, який закінчився сутичками з антифашистами і прихильниками Black Lives Matter. З два дні подій загинули 3 особи та ще 38 постраждали.
- У серпні 2018 року члени Республіканської партії США запідозрили Росію у розпалюванні конфлікту в Шарлоттсвіллі через соцмережі.