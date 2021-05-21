В Україні майже 5 тисяч нових COVID-хворих. Найбільше в Києві
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Україні за минулу добу зареєстрували 4 984 нових COVID-хворих, серед яких 278 дітей і 97 медиків. Найбільше нових хворих у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
За 20 травня в лікарні доставили 1 785 осіб. Померли 202 пацієнти, а одужали — 12 845.
Всього за час пандемії в країні зафіксували 2 175 382 зараження (одужали 1 929 039 людей) і 49 101 летальний результат.
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