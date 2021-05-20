«Слідство.інфо»: Син Авакова став власником нерухомості в Києві за ціну значно нижчу за ринкову

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Син глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова Олександр за останні роки став власником у Києві чотириповерхової офісної будівлі в урядовому кварталі та семиповерхового готелю. Ці об’єкти йому та його бізнес-партнерам обійшлися за ціною, яка чи не вдесятеро відрізняється від ринкової.

Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.інфо».

Крім того, зазначають журналісти, що і готель, і офісний центр раніше були повʼязані з бізнесовим оточенням колишнього міністра фінансів, а нині — посла України у США Оксани Маркарової.

Перехід будівель від колишніх власників до Авакова-молодшого, за даними ЗМІ, «дивним чином» збігся у часі з інтересом слідчих Нацполіції до інвестиційної групи родини Маркарової.

Журналісти з’ясували, що Аваков-молодший на початку 2019 року придбав 25% акцій готелю «Голосіївський». Ще стільки ж придбав Ігор Котвіцький, якого ЗМІ називають давнім другом міністра МВС. Третім співвласником з найбільшою долею — 50% — згодом став Максим Косарьков.

Розслідувачі вказують, що особа останнього найменш відома, а перевірка статків змусила журналістів засумніватися у тому, що він реальний співвласник готелю, оскільки найкоштовнішим майном Косарькова є автомобіль Daewoo Lanos 1999 року випуску та однокімнатна квартира у Гостомелі під Києвом. У коментарі журналістам він заявив, що гроші на купівлю готелю взяв у кредит, але суми кредиту не назвав.

ЗМІ також зафіксували Косарькова і в іншій структурі, повʼязаній з родиною Авакових. За даними журналістів, він нещодавно став бенефіціарним власником інвестиційного фонду «Кепітал Нерухомість», який обслуговує КУА «Кепітал Менеджмент». Клієнтами останньої є родина глави МВС.

Другий бізнес-партнер Авакова-молодшого — Ігор Котвіцький, який на момент придбання акцій готелю був народним депутатом, задекларував вартість покупки — частка у 25% обійшлася йому у 250 тисяч гривень. Тоді виходить, як припускають журналісти, весь готель коштував лише 1 мільйон гривень.

У матеріал також йдеться, що двома роками раніше американська компанія Eastern Securities Inc. купила акції готелю «Голосіївський» за 111 мільйонів гривень — тобто у понад сто разів дорожче.

Зі середини 2000-х акціями готелю «Голосіївський» у різні часи володіли структури, пов’язані з теперішнім послом Маркаровою та її чоловіком Данилом Волинцем. Після того, як Маркарова пішла на держслужбу, інвестиційною групою, яка об’єднувала низку підприємств, займався її чоловік. Він володів акціями готелю «Голосіївський», але у якийсь момент продав їх американській фірмі Eastern Securities Inc.

Ця фірма, як йдеться у матеріалі, тісно пов’язана з інвестиційною групою ІТТ — спільно вони були акціонерами низки українських підприємств, а також їх пов’язував спільний менеджмент. Тобто, додають журналісти, Волинець продав акції готелю близькій до власного бізнесу фірмі за 111 мільйонів гривень. Згадану суму у 2011 році американська фірма позичила «Акордбанку», в якому Волинець є акціонером.

Угода між Волинцем і компанією у 2018-му році привернула увагу слідчих, які угледіли в цій операції можливе відмивання коштів. Журналісти виявили кілька судових ухвал Печерського райсуду Києва, в яких слідчий отримав доступ до деяких документів фірми Eastern Securities Inc. та готелю «Голосіївський». Але наразі, додають у матеріалі, ці ухвали зникли з офіційного судового реєстру. Вони були датовані 23 листопада 2018 року.

А через два місяці після цього співвласниками готелю «Голосіївський» стали Котвіцький та Аваков-молодший. Але сам колишній власник акцій Волинець заперечує зв’язок цих двох подій.

Журналісти також вказують, що від інвестиційної групи Маркарової родині Авакова дістався не лише готель — виявили також чотириповерховий офісний центр на вулиці Інститутській.

У матеріалі вказують, що у червні 2019 року власником цього офісного центру став інвестиційний фонд «Верона», який через місяць почав контролювати син Авакова. Наприкінці 2019-го він зробив внесок у статутний капітал «Верони» на суму 16,4 мільйона гривень. Журналісти припускають, що ця будівля в урядовому кварталі дісталася сину Авакова саме після цього внеску.