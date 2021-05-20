Україна внесла трьох російських акторів до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

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Міністерство культури внесло трьох російських акторів до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ідеться про:

Копилова Ігоря Сергійовича;

Петренка Ігоря Петровича;

Миронову Марію Андріївну.

Чому їх внесли до цього списку — не уточнюється. Водночас Петренко їздив до окупованого Криму у 2018 році, а ще разом із Копиловим у 2020 році вони знімали на півострові фільм про Героя Росії.

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Внести їх до цього переліку порадила СБУ 11 травня, опинилися вони в ньому 19 травня. Загалом у цьому списку 192 людини.