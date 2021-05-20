Украина внесла трех российских актеров в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности

Министерство культуры внесло трех российских актеров в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о:
- Копылове Игоре Сергеевиче;
- Петренко Игоре Петровиче;
- Мироновой Марии Андреевне .
Почему их внесли в этот список — не уточняется. В то же время Петренко ездил в оккупированный Крыму в 2018 году, а еще вместе с Копыловым в 2020 году они снимали на полуострове фильм о Герое России.
Внести их в этот перечень посоветовала СБУ 11 мая, оказались они в нем 19 мая. Всего в этом списке 192 человека.
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