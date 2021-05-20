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Украина внесла трех российских актеров в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности

Автор:
Ангелина Шеремет
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Министерство культуры внесло трех российских актеров в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о:

  • Копылове Игоре Сергеевиче;
  • Петренко Игоре Петровиче;
  • Мироновой Марии Андреевне .
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Почему их внесли в этот список — не уточняется. В то же время Петренко ездил в оккупированный Крыму в 2018 году, а еще вместе с Копыловым в 2020 году они снимали на полуострове фильм о Герое России.

Внести их в этот перечень посоветовала СБУ 11 мая, оказались они в нем 19 мая. Всего в этом списке 192 человека.