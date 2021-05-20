Кулеба: Готується призначення глави місії України при НАТО. Її вперше очолить жінка

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NATO North Atlantic Treaty / Flickr

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що незабаром має відбутися призначення глави місії України при НАТО — її вперше очолить жінка. Наразі кандидат проходить безпекову сертифікацію.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Наразі завершується оформлення посла до НАТО. Скоро буде призначений. Там не потрібен агреман, при міжнародній організації потрібно пройти безпекову сертифікацію, і саме зараз людина її проходить. Це нова кандидатура, це буде перша жінка-посол України при НАТО в історії», — наголосив Кулеба.

Хто саме очолить місію при Альянсі — у зовнішньополітичному відомстві поки не уточнюють.

Зазначимо, місія України при НАТО — дипломатичне представництво при міжнародній організації, засноване для забезпечення постійного співробітництва України з Альянсом та участі у Раді євроатлантичного партнерства. Посада глави місії вакантна із серпня 2019 року.