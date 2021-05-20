САП хоче конфіскувати у Киви 1,2 мільйона за жомову яму. У декларації за 2020 рік вона зникла

Новини

УНІАН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення з нардепа 1,2 мільйона гривень через незаконну передачу в оренду жомової ями.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

У повідомленні не вказують прізвище депутата, але єдиним нардепом, який задекларував жомову яму, є Ілля Кива з «Опозиційної платформи — За життя». Ці дані були внесені до його декларації за 2019 рік. Але у декларації за 2020 рік жомової ями вже немає.

Слідчі встановили, що нардеп, не володіючи жомовою ямою та не маючи права на її користування, здавав її в оренду фіктивному підприємству.

За оренду, як повідомили в САП, він отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тисяч гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.

У САП зазначають, що позов про жомову яму є першим позовом про цивільну конфіскацію.