САП хоче конфіскувати у Киви 1,2 мільйона за жомову яму. У декларації за 2020 рік вона зникла
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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УНІАН
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про стягнення з нардепа 1,2 мільйона гривень через незаконну передачу в оренду жомової ями.
Про це повідомили у пресслужбі САП.
У повідомленні не вказують прізвище депутата, але єдиним нардепом, який задекларував жомову яму, є Ілля Кива з «Опозиційної платформи — За життя». Ці дані були внесені до його декларації за 2019 рік. Але у декларації за 2020 рік жомової ями вже немає.
Слідчі встановили, що нардеп, не володіючи жомовою ямою та не маючи права на її користування, здавав її в оренду фіктивному підприємству.
За оренду, як повідомили в САП, він отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тисяч гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій.
У САП зазначають, що позов про жомову яму є першим позовом про цивільну конфіскацію.
- Журналісти-розслідувачі програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» раніше виявили у Киви незадекларовану квартиру на вулиці Лютеранській у центрі Києва. Сам нардеп у декларації вказав, що живе в однокімнатній квартирі на Харківському масиві, проте сусіди запевняють, що ніколи його там не бачили. За словами Киви, він отримав 1,2 млн гривень за рік, здаючи в оренду жомову яму в Полтавській області.
- А вже в січні 2021 року журналісти Bihus.Info з’ясували, що фірма, яка заплатила Киві 1,2 мільйона за оренду ями, була заснована мешканцем «ЛНР». Її печатку було знайдено під час спецоперації СБУ з викриття конвертаційного центру.