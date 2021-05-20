Від браузера Internet Explorer відмовляться у 2022 році. Замість нього буде новий

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Javier Aroche / Flickr

Компанія Microsoft анонсувала припинення роботи браузера Internet Explorer у 2022 році. Замість нього буде інший браузер — Edge.

Про це компанія повідомила у блозі Windows.

Internet Explorer стане недоступним для переважної більшості користувачів Windows 10 з 15 червня 2022 року. Після цього його продовжать підтримувати лише у корпоративній версії Windows 10 LTSC.

Водночас у компанії запевнили, що браузер Edge здатний коректно відображати застарілі сайти і додатки, у нього краща швидкість завантаження сторінок, більша зручність у користуванні та посилена безпека — тому в Internet Explorer більше немає необхідності.

Microsoft поетапно виводить з обороту застарілий браузер. З кінця 2020 року він перестав працювати з Microsoft Teams, а з 17 серпня 2021 року Internet Explorer не буде зʼєднуватися з сервісами Office 365, OneDrive, Outlook та іншими. Браузер Edge представили у 2015 році.