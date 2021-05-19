HBO Max опублікував трейлер нового епізоду «Друзів», а журнал People показав фото зі зйомок

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NBC / Contributor

Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував повноцінний трейлер спеціального епізоду серіалу «Друзі» — раніше був оприлюднений тільки тизер.

Новий випуск, який вийде під назвою «Друзі: Воззʼєднання», не буде як окремий повноцінний епізод, а вийде у вигляді розмовного шоу. У зйомках взяли участь класичний склад учасників — Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі і Девід Швіммер.

Актори в трейлері, сидячи в декораціях квартири Моніки, а потім у студії, пригадують відомі сцени з серіалу.

Журнал People напередодні виходу епізоду помістив на обкладинку фото «Друзів», а також опублікував кілька світлин зі зйомок.

Нагадаємо, спецвипуск друзів вийде вже наступного тижня 27 травня на стрімінговому сервісі HBO Max. Крім шістьох акторів у ньому також візьмуть участь інших безліч зірок, серед яких Девід Бекхем, Джастін Бібер, Леді Гага та модель Сінді Кроуфорд.