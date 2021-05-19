«Укрпошта» вимкнула у відділеннях банківські термінали — це відповідь на примусове переведення пенсіонерів у банк

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Соколовська Інна / УНІАН

«Укрпошта» 19 травня вимкнула всі термінали сторонніх банків у своїх відділеннях і відкриє гарячу лінію для клієнтів, які не бажають отримувати пенсію та субсидії в банках.

Про це гендиректор компанії Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

Він зазначив, що на зустрічі з премʼєр-міністром 30 квітня вирішили, що перехід пенсіонерів на банківські картки — це суто добровільна справа і ніхто не має права порушувати права пенсіонерів, особливо у 96% населених пунктів України, де немає банків.

Водночас Пенсійний фонд і Управління соцзахисту почали перераховувати пенсії та виплати людям з інвалідністю в банк (раніше їх можна було отримати у відділеннях «Укрпошти»). Оскільки вони не виправили ситуацію до 17:00 19 травня, вирішили вимкнути термінали банків.

«Із сьогоднішнього дня моїм наказом вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях «Укрпошти». Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки немає, можна отримати послуги через готівку. Так що, хто в селі залишився — той і обслуговує клієнтів», — пояснив Смілянський.

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Також він планує подати колективний позов, аби відкрили кримінальне провадження проти посадовців, які за цим стоять. Усі, кого примушують відкривати банківські рахунки, просять телефонувати на гарячу лінію (044) 354-52-73 або писати на пошту pv@ukrposhta.ua.

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