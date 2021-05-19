МЗС України закликало режим Лукашенка припинити тиск на опозиційне видання TUT.by

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tut.by

Міністерство закордонних справ України відреагувало на останні події в Білорусі, закликавши владу самопроголошеного президента Олександра Лукашенка припинити тиск на опозиційне видання TUT.by.

Про це наголосив речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко у Twitter.

Він наголосив, що МЗС засуджує блокування білоруською владою TUT.by та переслідування журналістів видання. «TUT.BY відоме високими стандартами журналістики й об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слову», — заявив Ніколенко.

Європейський Союз теж засудив події в Білорусі, закликавши відпустити всіх затриманих, включно з політичними вʼязнями. «Не може бути безкарності винних у порушенні прав людини. ЄС разом із міжнародним співтовариством координують зусилля, щоб притягнути їх до відповідальності», — йдеться в заяві прессекретаря Європейської служби зовнішніх дій.