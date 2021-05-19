Кабмін переглянув правила призначення субсидії — що змінилося

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Кабінет міністрів запровадив нові правила призначення субсидій та спростив процедуру отримання допомоги.

Про це під час засідання уряду 19 травня заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника Кабміну, нові правила почнуть діяти з травня цього року. Субсидії будуть перепризначати без подання відповідної заяви.

Водночас нові зміни торкнуться питання наявності декількох об’єктів житла.

«Якщо ви власник 3—4 квартир у Києві, то субсидія вам призначена не буде. Якщо у вас є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить вам отримати допомогу. Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності з іншими людьми», — розповів прем’єр.

До того ж, згідно з новими правилами, претендувати на субсидію зможуть люди, які мають на депозиті до 100 тисяч гривень (раніше сума обмежувалася 56 тисячами гривень).

Окрім цього, справи про призначення субсидій в певних випадках розглядатимуть органи соціального захисту населення на місцях, що, на думку Шмигаля, дасть змогу втричі скоротити терміни розгляду заяв.

Наразі субсидію отримують майже 3 мільйони домогосподарств.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна уточнила, що перепризначатимуть автоматично субсидії тим домогосподарствам, у яких немає підстав для ненадання допомоги від держави.

Натомість людям потрібно подати заяви про призначення субсидій, якщо

домогосподарства отримували субсидії у безготівковій формі;

субсидія призначена за фактичним місцем проживання — орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи (людям потрібно буде підтвердити місце проживання);

субсидія була призначена без урахування осіб з числа зареєстрованих, які не проживають за місцем реєстрації.

За словами Лазебної, подавати документи для отримання субсидії доведеться лише 15% домогосподарств.