На заході Антарктиди відколовся айсберг розміром понад 4 тисячі км — це пʼять Києвів

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На заході Антарктиди від шельфового льодовика Ронне відколовся айсберг площею 4 320 квадратних кілометрів — це дорівнює площі пʼяти Києвів або площі іспанського острова Мальорка.

Про це повідомило Європейське космічне агентство, яке показало супутниковий знімок.

Айсберг отримав назву А-76 і зараз є найбільшим у світі, обігнавши за розміром A-23A (3 880 кв. км), який теж перебуває в морі Ведделла.

А-76 виявила Британська антарктична служба за допомогою зображень супутника Copernicus Sentinel-1.