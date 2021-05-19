На заході Антарктиди відколовся айсберг розміром понад 4 тисячі км — це пʼять Києвів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На заході Антарктиди від шельфового льодовика Ронне відколовся айсберг площею 4 320 квадратних кілометрів — це дорівнює площі пʼяти Києвів або площі іспанського острова Мальорка.
Про це повідомило Європейське космічне агентство, яке показало супутниковий знімок.
Айсберг отримав назву А-76 і зараз є найбільшим у світі, обігнавши за розміром A-23A (3 880 кв. км), який теж перебуває в морі Ведделла.
А-76 виявила Британська антарктична служба за допомогою зображень супутника Copernicus Sentinel-1.
- У листопаді 2020 року один з найбільших айсбергів у світі А68а почав наближатися до острова в Південній Атлантиці, що поставило під загрозу цілу екосистему. У грудні А68а розколовся на дві частини, а у квітні 2021 року майже повністю розтанув. Учені припинили спостереження за ним.
- У березні цього року супутник Copernicus Sentinel-1 показав айсберг А-74 площею як два Києва.