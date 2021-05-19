У Раді під вигуки «Ганьба» склав присягу нардеп Аксьонов. ЗМІ повідомляли, що у нього є російський паспорт

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Обраний по мажоритарному округу № 50 у Донецькій області нардеп Андрій Аксьонов склав присягу у Верховній Раді.

Про це пише пресслужба парламенту.

Представники опозиційних фракцій та деякі позафракційні нардепи заблокували трибуну. Через це Аксьонову під вигуки «Ганьба» довелося складати присягу у ложі для гостей.

Перед цим перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що наразі жодних юридичних підстав, які забороняють Аксьонову стати нардепом, немає. Водночас після складання ним присяги віцеспікерка Ради Олена Кондратюк офіційно звернулася до СБУ з проханням надати офіційне роз’яснення з приводу ймовірного російського громадянства у Аксьонова.

Хто такий Аксьонов?

Андрій Аксьонов у 2010 році став головою селищної ради Новодонецького, що біля Добропілля в Донецькій області. Він був представником Партії регіонів. У травні 2014 року його звинувачували в підтримці проведення псевдореферендуму про відділення частини Донбасу від України. Зокрема, у центрі Новодонецького, біля селищної ради стояв намет для збору підписів. Сам Аксьонов зазначав, що запобігти проведенню референдуму — це повноваження СБУ.

У 2015 році Аксьонова обрали мером Добропілля. Через кілька років ЗМІ повідомили, що Аксьонов ще у 2014 році отримав російський паспорт в анексованому Криму. Наступного року йому оголосили підозру за підробку документів (ч. 4 ст. 358), а також за розтрату майна (ч. 2, 3 ст. 191). Через судову справу Аксьонов виїхав з України, за що був оголошений у розшук.

Узимку 2019 року повернувся до України й одразу ж отримав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Також його на кілька місяців відсторонили від посади мера Добропілля.

Під час парламентських виборів 2019 року програв 1,5% голосів і виборов друге місце у 50-му окрузі, а восени 2020 року на місцевих виборах переобрався на посаду мера Добропілля.