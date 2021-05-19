«Ефективні на 99,9%»: в Австралії заявили про створення ліків від коронавірусу

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Австралійські учені повідомили про винайдення нових ліків від коронавірусу. Під час досліджень препарат був на 99,9% ефективним.

Про це пише пресслужба Університету Гріффіта.

Там зазначили, що проводили дослідження на мишах. Під час випробувань препарат знищував вірусні частинки на 99,9%.

В університеті наголошують, що ліки призначені саме для лікування коронавірусу, а не для швидшого одужання. На черзі наразі випробування препарату на людях.