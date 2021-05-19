Іспанія стягнула війська в ексклав Сеута. Туди прорвалися близько 8 тисяч мігрантів

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Іспанія ввела війська на територію свого ексклаву Сеута для посилення охорони кордону з Марокко. Напередодні кордон прорвали близько 8 тисяч мігрантів, з яких 1,5 тисячі неповнолітніх.

Про це повідомляють Reuters і ВВС.

Мігранти прорвали кордон в районі пляжу. Поліція і воєнізована гвардія своїми сила не стримали натиск. Багато хто просто переплив загородження.

Військові, прибувши на місце, загородили пляж бронетехнікою. Щоб очистити пляж від мігрантів, вони кидали димові шашки і використовували кийки. У саме місто увійшли озброєні патрулі.

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Близько 4 тисяч мігрантів вже повернули назад в Марокко.Частина з них погодилася залишити Сеуту добровільно.

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес назвав ситуацію серйозною кризою для Європи, а лідер Сеути звинуватив Марокко у «пасивності».

Між країнами діє договір про висилку нелегальних мігрантів. Експерти стверджують, що офіційний Рабат використовує ситуацію для тиску на Мадрид через його рішення пустити до себе на лікування лідера повстанців із Західної Сахари Брахіма Галі.