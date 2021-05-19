Атака на трубопровід Colonial Pipeline: хакери отримали $90 млн в біткоїнах

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Michael M. Santiago / Staff

Хакерське угруповання DarkSide, яке повʼязують з Росією, отримало після зламу найбільшого в США паливного трубопроводу Colonial Pipeline $90 мільйонів у біткоїнах.

Про це пише NBC News з посиланням на дослідження лондонської аналітичної компанії Elliptic і групи безпеки Intel 471.

Фахівці ідентифікували гаманець, який хакери використовували для збору грошей. За їхніми даними, розробник DarkSide отримав $15,5 мільйона доларів, а ще близько $74,7 мільйона пішли його афілійованим особам.

Викуп хакерам-здирникам заплатили з 47 різних гаманців. У Elliptic кажуть, що середній платіж склав $1,9 мільйона.

Bloomberg і The New York Times із посиланням на джерела писали, що оператор заплатив хакерам $5 мільйонів, або близько 75 біткоїнів, за розблокування даних компʼютерів і повернення вкрадених даних, хоча раніше компанія заявляла, що не платитиме викуп.