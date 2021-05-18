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Мінкульт визначив сотню архітектурних об’єктів для проєкту «Велика реставрація»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Соколовська Інна / УНІАН

Міністерство культури визначило перелік із понад ста архітектурних об’єктів для проєкту «Велика реставрація». Їх планують відремонтувати за державний кошт.

Про це пише пресслужба Мінкульту.

Наразі до програми було допущено 109 об’єктів. Однак остаточний наказ буде оприлюднено відомством згодом.

Усі об’єкти були оцінені і отримали певний рейтинг. Згідно з цим рейтингом, до першої десятки на реставрацію потрапили:

«Велика Реставрація» виходить на новий етап. Це вагомий крок до порятунку і збереження нашої спадщини. Адже вона невід’ємна частина нашої ідентичності, історії та нас самих. Тому «Велика реставрація» наочний приклад розуміння ваги культури і поступової зміни усвідомлення та ставлення до культури на рівні держави», — підкреслив міністр культури Олександр Ткаченко.