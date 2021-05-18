Міненерго вимагає заборонити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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sarangib / pixabay
Міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з проханням заборонити імпорт електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного співтовариства (Росії та Білорусі).
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
«Це [імпорт] суперечить стратегічним цілям України у сфері енергетики, зокрема синхронізації Об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E, і потенційно загрожує енергетичній безпеці», — йдеться у відповідному листі Галущенка.
При цьому в Міненерго зазначають, що ключовою вимогою під час приєднання енергосистеми України до ENTSO-E є забезпечити достатність власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію.
Водночас, додають у відомстві, імпорт погіршує фінансово-економічне становище виробників електроенергії, впливає на дотримання графіків ремонтів генерувального обладнання електростанцій та ТЕЦ, негативно позначається на вуглевидобувній галузі.
- Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі в січні 2021 року, після майже року заборони. Також у лютому електрику постачали з Росії.
- 13 травня президент Володимир Зеленський Зеленський підписав закон про сертифікацію «Укренерго», що передбачає заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує відʼєднатися від електромережі з Білоруссю і Росією до кінця 2023 року.