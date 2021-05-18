Президент США Байден відзвітував про доходи за 2020 рік. Вони скоротилися

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Михайло Палінчак / Петро Порошенко / Flickr

Президент США Джо Байден опублікував свою податкову декларацію за 2020 рік, з якої випливає, що він і його дружина Джілл заробили $607 336 і заплатили $157 414 федерального прибуткового податку.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

Байдени також сплатили $28 794 прибуткового податку у штаті Делавер (жили там до переїзду в Білий дім) і $443 у Вірджинії. Також $30 704 вони пожертвували благодійним організаціям, найбільшу суму ($10 тисяч) — фонду імені Бо Байдена, який помер у 2015 році від лейкемії (син Байдена).

Віцепрезидент Камала Гарріс разом із чоловіком у 2020 році отримали майже $1,7 мільйона доходу. Вони сплатили $621 225 прибуткового податку до федерального бюджету і $125 тисяч податку в Каліфорнії. Її чоловік — Даг Емхофф — заплатив $56 997 податку в окрузі Колумбія. На благодійність вони пожертвували $27 006.

Як пише The New York Times, роком раніше сімʼя Байденів заробила $985 223. Дохід отриманий від публічних виступів, продажу книг і лекцій у вищих навчальних закладах. Зарплата Байдена на посаді президента становила $400 тисяч.