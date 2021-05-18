Всесвітній економічний форум знову перенесли — і знову через коронавірус
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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IIP Photo Archive / Flickr
Щорічні збори Всесвітнього економічного форуму, які повинні були пройти у Сінгапурі 17 — 20 серпня, знову скасували через ситуацію у світі із коронавірусом.
Про це йдеться у заяві на сайті форуму.
«На жаль, обставини, що розгортаються у різних географічних регіонах, невизначені перспективи у сфері подорожей, різні швидкості розгортання вакцинації і невизначеність щодо нових штамів у сукупності унеможливлюють проведення глобальної зустрічі з лідерами бізнесу, урядів і громадянського суспільства з усього світу у тому масштабі, який був запланований», — зазначили організатори.
З початку пандемії дати форуму вже двічі змінювали: він мав відбутись у січні 2021 року, потім його перенесли на травень, потім — на літо; а замість традиційної локації у Давосі (Швейцарія) форум повинні були проводити у Сінгапурі. Врешті наступні щорічні збори форуму вирішили провести у першій половині 2022 року. Його дата і місце будуть визначені влітку.
- У 2020 році Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі відбувся прямо перед початком пандемії — 21-24 січня.