У Ризі засудили до вʼязниці «більшовика» і бойовика «ЛНР», який закликав ліквідувати незалежність Латвії

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Beness Aijo / Facebook

У Ризі суд Відземського передмістя заочно засудив члена Націонал-більшовицької партії Бенеса Айо до двох років і шести місяців вʼязниці за заклики до ліквідації державної незалежності Латвії. Чоловік воював на Донбасі на боці бойовиків «ЛНР» та «ДНР» , а у 2020 році Росія надала йому політичний притулок.

Про це повідомляє Delfi.

Чоловіка визнали винними за статтями про заклик до насильницького повалення влади, про заклик до ліквідації державної незалежності і заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

У розшук Бенеса Айо оголосили у лютому 2015 року. ЗМІ писали, що він перебував на території окупованої Луганської області і брав активну участь в бойових діях на боці терористів «ЛНР» та «ДНР»

На початку 2020 року Бенеса затримали у Росії, куди він прибув підтримати місцевих активістів, які протестували проти сміттєвого полігону в Шіесе (Архангельська область). На автовокзалі до нього підійшов співробітник поліції і повідомив, що той перебуває у федеральному розшуку в Росії — у листопаді 2019 року Латвія оголосила його в розшук по лінії Інтерполу через військову «діяльність» на Донбасі і заклики до повалення державного ладу Латвії.

Росія відмовилася видати його Латвії і надала наприкінці жовтня 2020 року політичний притулок.

Зазначимо, Бенес Айо відомий також як «Чорний Ленін». Він народився у Латвії у 1979 році у родині угандійця і мешканки Латвії російського походження. З 1998 року був членом Націонал-більшовицької та Комуністичної партії Великої Британії (марксистсько-ленінської). Окрім того, що він бойовик «Л/ДНР», він ще й підтримував «російську весну» в Криму.

У Латвії ж він з 2014 року брав участь у декількох демонстраціях проти зовнішньої політики країни щодо Росії та за відставку міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса.