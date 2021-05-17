У Польщі померла сьома жертва березневого ДТП з українським автобусом під Ярославом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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PAP / Darek Delmanowicz
У польському реабілітаційному центрі міста Отвоцк померла українка, яка постраждала в ДТП рейсового автобуса Познань — Херсон на початку березня.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на консула Посольства України в Польщі Дмитра Горбаня.
Постраждала померла в неділю, 16 травня, вранці уві сні. Точну причину смерті встановить розтин. Після цього тіло доставлять родичам в Україну.
За даними ЗМІ, померлою є мешканка Хмельницького 27-річна Анастасія Кочеткова. Після ДТП вона перебувала в критичному стані в лікарні в Перемишлі. У Отвоцьк її перевели після деякого покращення для реабілітації.
- 6 березня в Польщі, біля міста Ярослав у ДТП потрапив рейсовий автобус Познань — Херсон. На місці загинули пʼять українців і понад 30 постраждали. Шостий пасажир помер у лікарні. Всього в автобусі було 57 осіб, в тому числі два водія. Поліція попередньо встановила, що водій на великій швидкості не вписався в поворот.
- 22 березня в Польщі рейсовий автобус з українцями потрапив у ДТП недалеко від міста Замостя. Одна людина загинула, а пʼятеро людей госпіталізували.